Белый дом: у администрации США достаточно средств для поддержки Киева до осени
- AP
Об этом сказал в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он добавил, что администрация может запросить у конгресса дополнительное финансирование, если это понадобится.
При этом Кирби заявил, что на текущем этапе нет такой необходимости.
Ранее президент США Джо Байден обсудил с премьером Дании Метте Фредериксен помощь Украине, в том числе поставки оружия и обучение военных.