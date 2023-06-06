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Белый дом: у администрации США достаточно средств для поддержки Киева до осени

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В Белом доме заявили, что у администрации США есть достаточно средств для оказания поддержки Киеву до конца текущего финансового года, который завершается осенью.
Белый дом: у администрации США достаточно средств для поддержки Киева до осени
  • AP

Об этом сказал в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что администрация может запросить у конгресса дополнительное финансирование, если это понадобится.

При этом Кирби заявил, что на текущем этапе нет такой необходимости.

Ранее президент США Джо Байден обсудил с премьером Дании Метте Фредериксен помощь Украине, в том числе поставки оружия и обучение военных.

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