Белоруссия не попала в состав СБ ООН на 2024—2025 годы, избрана Словения

Белоруссия не попала в состав непостоянных членов СБ ООН на 2024—2025 годы. На выборах победила Словения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, для избрания стране нужно набрать две трети голосов от участвующих в голосовании или 128 голосов.

За Белоруссию проголосовали 38 государств, за Словению — 153.

Также в Совбез на 2024—2025 годы избраны Алжир, Сьерра-Леоне, Республика Корея, Гайана.

В апреле Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании Совбеза под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявил, что необходимость реформы Совета Безопасности ООН признают большинство стран, входящих в организацию.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Совет Безопасности следует расширять не за счёт западных стран, а за счёт представителей Азии, Африки и Латинской Америки.

Подробнее — в материале RT.