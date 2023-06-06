Белоруссия не попала в состав СБ ООН на 2024—2025 годы, избрана Словения
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняется, для избрания стране нужно набрать две трети голосов от участвующих в голосовании или 128 голосов.
За Белоруссию проголосовали 38 государств, за Словению — 153.
Также в Совбез на 2024—2025 годы избраны Алжир, Сьерра-Леоне, Республика Корея, Гайана.
В апреле Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании Совбеза под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявил, что необходимость реформы Совета Безопасности ООН признают большинство стран, входящих в организацию.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Совет Безопасности следует расширять не за счёт западных стран, а за счёт представителей Азии, Африки и Латинской Америки.
Подробнее — в материале RT.