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Финляндия заявила о решении выслать девять сотрудников посольства России

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Власти Финляндии заявили о решении выслать девять сотрудников российского посольства в Хельсинки.
Финляндия заявила о решении выслать девять сотрудников посольства России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение финского правительства. 

Власти Финляндии обвиняют российских дипломатов в разведывательной деятельности.

Также уточняется, что о решении о высылке МИД Финляндии сообщит послу России.

Ранее в МИД Германии заявили, что немецкие власти отзывают разрешение на деятельность четырёх из пяти генконсульств России в ФРГ.

В российском МИД заявили, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина.

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