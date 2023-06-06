Финляндия заявила о решении выслать девять сотрудников посольства России
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение финского правительства.
Власти Финляндии обвиняют российских дипломатов в разведывательной деятельности.
Также уточняется, что о решении о высылке МИД Финляндии сообщит послу России.
Ранее в МИД Германии заявили, что немецкие власти отзывают разрешение на деятельность четырёх из пяти генконсульств России в ФРГ.
В российском МИД заявили, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина.