Финляндия заявила о решении выслать девять сотрудников посольства России

Власти Финляндии заявили о решении выслать девять сотрудников российского посольства в Хельсинки.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение финского правительства.

Власти Финляндии обвиняют российских дипломатов в разведывательной деятельности.

Также уточняется, что о решении о высылке МИД Финляндии сообщит послу России.

Ранее в МИД Германии заявили, что немецкие власти отзывают разрешение на деятельность четырёх из пяти генконсульств России в ФРГ.

В российском МИД заявили, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина.