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Захарова: Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина

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Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина, Россия при этом не является инициатором недружественных действий, заявила представитель российского МИД Мария Захарова агентству DPA.

Дипломат напомнила, что против России предпринимается масса шагов русофобского характера; в частности, Берлин распространяет «новую ложь».

Она напомнила о случае, когда Германия отвергала сообщения о высылке российских дипломатов, однако затем они отправились в Россию.

По её словам, таким образом немецкий МИД действует втайне от общественности.

«Германия начала всю историю с высылками — не мы. Для меня загадка века, почему Германия не делает открытых заявлений по этой горячей теме, которая затрагивает российско-германские отношения», — приводит её слова ТАСС.

22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

В Москве заявили, что в ответ на это более 20 дипломатов ФРГ будут высланы из России.

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