Захарова: Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина
Дипломат напомнила, что против России предпринимается масса шагов русофобского характера; в частности, Берлин распространяет «новую ложь».
Она напомнила о случае, когда Германия отвергала сообщения о высылке российских дипломатов, однако затем они отправились в Россию.
По её словам, таким образом немецкий МИД действует втайне от общественности.
«Германия начала всю историю с высылками — не мы. Для меня загадка века, почему Германия не делает открытых заявлений по этой горячей теме, которая затрагивает российско-германские отношения», — приводит её слова ТАСС.
22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.
В Москве заявили, что в ответ на это более 20 дипломатов ФРГ будут высланы из России.