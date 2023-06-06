ТАСС: сообщения о пропаже жены генконсула КНДР и их сына не соответствуют действительности
- РИА Новости
Ранее сообщалось, что во Владивостоке женщина и подросток пропали после того, как уехали из северокорейского консульства.
В ряде СМИ утверждалось, что пропавшие являются родственниками генконсула КНДР во Владивостоке.
«У жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке всё в порядке, они не пропадали. У СМИ неправильная информация», — сказал источник.
По данным РИА VladNews, женщина была одета в белую рубашку и чёрные брюки, а юноша — в чёрную ветровку и серые брюки.