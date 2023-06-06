ТАСС: сообщения о пропаже жены генконсула КНДР и их сына не соответствуют действительности

У жены генконсула КНДР и их сына, якобы пропавших во Владивостоке, всё в порядке. Как сообщил источник ТАСС, в СМИ прошла неверная информация.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке женщина и подросток пропали после того, как уехали из северокорейского консульства.

В ряде СМИ утверждалось, что пропавшие являются родственниками генконсула КНДР во Владивостоке.

«У жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке всё в порядке, они не пропадали. У СМИ неправильная информация», — сказал источник.

По данным РИА VladNews, женщина была одета в белую рубашку и чёрные брюки, а юноша — в чёрную ветровку и серые брюки.