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Премьер Грузии пояснил, почему не поздоровался с Зеленским на саммите в Молдавии

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Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что не видит ничего странного в том, что он и украинский президент Владимир Зеленский не поздоровались на саммите в Молдавии.
Премьер Грузии пояснил, почему не поздоровался с Зеленским на саммите в Молдавии
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Политик подчеркнул, что на мероприятии в Кишинёве «не было никакой очереди для пожатия руки Зеленскому».

«Тут всё очень просто. Когда смотрю на вас, журналистов, и то, что происходит в СМИ и в деградированной оппозиции, мне смешно. Не было ничего особенного. Там находились лидеры 45 стран, и может 5-6, возможно максимум 10, увиделись с Зеленским», — цитирует Гарибашвили РИА Новости.

Журналисты спросили у премьера, что бы он лично сказал Зеленскому, на что тот ответил, что «просто бы поздоровался и пожелал бы Украине завершения войны, территориальной целостности и мира».

В конце мая Ираклий Гарибашвили назвал причиной конфликта на Украине стремление Киева в Североатлантический альянс.

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