Лавров: выстраивание рабочего диалога с талибами отвечает интересам региона

Развитие рабочего диалога с талибами* как с доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам региона.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Выстраивание рабочего диалога с талибами как на данный момент с безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона», — сообщил он.

Ранее спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяоюн заявил, что Пекин не планирует признания в скором времени правительства Афганистана, сформированного талибами, — Китай ждёт подтверждения на практике их обещания не использовать территорию страны для нападения на другие государства.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.