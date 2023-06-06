Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лавров: выстраивание рабочего диалога с талибами отвечает интересам региона

Короткая ссылка
Развитие рабочего диалога с талибами* как с доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам региона.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Выстраивание рабочего диалога с талибами как на данный момент с безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона», — сообщил он.

Ранее спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяоюн заявил, что Пекин не планирует признания в скором времени правительства Афганистана, сформированного талибами, — Китай ждёт подтверждения на практике их обещания не использовать территорию страны для нападения на другие государства.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить