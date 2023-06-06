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Глава Евросовета Мишель заявил, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС.
Глава Евросовета Мишель заявил, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС
  • Gettyimages.ru

«Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС», — написал Мишель в Twitter.

Он отметил, что в ЕС объявят о выделении дополнительной помощи подтопленным районам и поднимут вопрос повреждения ГЭС на заседании Евросовета в июне.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

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