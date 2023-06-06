Американский генерал Милли отметил важность сохранения диалога с Китаем
«Поддержание таких отношений, взаимодействия на всех уровнях, будь то госдепартамент, ЦРУ или военные и т.д., является важной функцией для потенциальной деэскалации во время кризиса», — сказал он в интервью CNN.
По словам Милли, сейчас отношения Китая и США стали сложными. Он добавил, что страны конкурируют между собой и возможно даже находятся в конфронтации, но ещё не в конфликте.
Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что конфликт Китая и США станет «невыносимой катастрофой» для всего мира.
По его словам, обе страны должны искать точки соприкосновения и общие интересы для углубления сотрудничества.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединённые Штаты и КНР расширяют каналы коммуникаций.