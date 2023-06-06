Американский генерал Милли отметил важность сохранения диалога с Китаем

С Китаем необходимо поддерживать контакты по разным направлениям для предотвращения конфликтов, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Поддержание таких отношений, взаимодействия на всех уровнях, будь то госдепартамент, ЦРУ или военные и т.д., является важной функцией для потенциальной деэскалации во время кризиса», — сказал он в интервью CNN.

По словам Милли, сейчас отношения Китая и США стали сложными. Он добавил, что страны конкурируют между собой и возможно даже находятся в конфронтации, но ещё не в конфликте.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что конфликт Китая и США станет «невыносимой катастрофой» для всего мира.

По его словам, обе страны должны искать точки соприкосновения и общие интересы для углубления сотрудничества.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединённые Штаты и КНР расширяют каналы коммуникаций.