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В штате Миссури сообщили о будущей казни заключённого за убийство двух охранников

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В американском штате Миссури 6 июня состоится казнь заключённого Майкла Тисиуса за убийство двух тюремных охранников.

«Губернатор Майк Парсон подтвердил, что штат Миссури приведёт в исполнение приговор Майклу Тисиусу во вторник, 6 июня 2023 года, в соответствии с распоряжением верховного суда Миссури», — приводит РИА Новости сообщение офиса губернатора штата.

Уточняется, что 23 года назад заключённый убил двух тюремных охранников при попытке освободить бывшего сокамерника. Тисус признался в преступлении.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила тела более 40 нелегальных мигрантов в автофургоне в пригороде Сан-Антонио, штат Техас. Позже это число было увеличено до 53. Отмечается, что мигранты были незаконно ввезены в США из Мексики.

По сообщению Минюста США, водителю фуры может грозить смертная казнь.

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