Подполковник США Дэвис заявил, что украинская стратегия вызывает у него грусть
Он отметил, что у него «сердце кровью обливается» из-за гибели украинских граждан.
«Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить», — цитирует Дэвиса РИА Новости.
Американский военный подчеркнул, что не видит пути к победе через продолжение конфликта.
Ранее член комитета по международным делам Бундестага и эксперт по оборонным вопросам ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что Германии нужно отказаться от красных линий в вопросе поставок Украине германо-шведских крылатых ракет Taurus с радиусом действия до 500 км.
Западные эксперты, такие как австралиец Малколм Дэвис, не понимают, к каким последствиям могут привести их советы и риторика.