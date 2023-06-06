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Подполковник США Дэвис заявил, что украинская стратегия вызывает у него грусть

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Украинцы расплачиваются за ложные надежды на победы своими жизнями, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что у него «сердце кровью обливается» из-за гибели украинских граждан.

«Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить», — цитирует Дэвиса РИА Новости.

Американский военный подчеркнул, что не видит пути к победе через продолжение конфликта.

Ранее член комитета по международным делам Бундестага и эксперт по оборонным вопросам ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что Германии нужно отказаться от красных линий в вопросе поставок Украине германо-шведских крылатых ракет Taurus с радиусом действия до 500 км.

Западные эксперты, такие как австралиец Малколм Дэвис, не понимают, к каким последствиям могут привести их советы и риторика.

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