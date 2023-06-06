Politico: агент советской и российской разведки Ханссен умер ненасильственной смертью
«Ханссен, как полагают, умер естественной смертью», — сообщает Politico со ссылкой на источник Associated Press.
Экс-сотрудник ФБР и агент советской и российской разведки Роберт Ханссен умер в возрасте 79 лет.
9 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бывший руководитель ФСКН России Виктор Черкесов умер в возрасте 72 лет.
11 декабря в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что советский разведчик Георгий Санников, участвовавший в ликвидации нацподполья Западной Украины, умер в возрасте 93 лет.