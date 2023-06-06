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Politico: агент советской и российской разведки Ханссен умер ненасильственной смертью

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Бывший агент советской и российской разведки Роберт Ханссен умер в тюрьме ненасильственной смертью.

«Ханссен, как полагают, умер естественной смертью», — сообщает Politico со ссылкой на источник Associated Press.

Экс-сотрудник ФБР и агент советской и российской разведки Роберт Ханссен умер в возрасте 79 лет.

9 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бывший руководитель ФСКН России Виктор Черкесов умер в возрасте 72 лет.

11 декабря в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что советский разведчик Георгий Санников, участвовавший в ликвидации нацподполья Западной Украины, умер в возрасте 93 лет.

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