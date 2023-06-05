Бывший сотрудник ФБР и агент советской разведки Роберт Ханссен умер в возрасте 79 лет

Экс-сотрудник ФБР и агент советской и российской разведки Роберт Ханссен умер в возрасте 79 лет.

Об этом сообщает Минюст США.

Как передаёт РИА Новости, 5 июня заключённый Ханссен был найден в бессознательном состоянии в тюрьме Соединённых Штатов Флоренс, штат Колорадо.

В материале сказано, что ФБР было проинформировано о смерти Ханссена, который отбывал пожизненное заключение за шпионаж и находился в тюрьме с 2002 года.

9 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бывший руководитель ФСКН России Виктор Черкесов умер в возрасте 72 лет.

11 декабря в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что советский разведчик Георгий Санников, участвовавший в ликвидации нацподполья Западной Украины, умер в возрасте 93 лет.