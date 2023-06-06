В Apple рассказали о возможности обмениваться номерами через соприкосновение телефонов

В компании Apple представили новое обновление операционной системы iOS 17, в котором можно будет обмениваться номерами поднесением аппаратов друг к другу.

Как сообщает РИА Новости, функция будет доступна за счёт использования NameDrop — достаточно поднести телефонные аппараты друг к другу.

Кроме того, в Messenger вмонтируют функцию расшифровки голосовых сообщений и новую функцию Check-In, которая будет оповещать близких из списка контактов о том, что пользователь добрался до места назначения.

Ранее компания Apple презентовала новый продукт — гарнитуру дополненной реальности Vision Pro.

Также представили новый ноутбук MacBook Air, настольный компьютер Mac Pro и компактный Mac Studio.