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Apple презентовала гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

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Компания Apple презентовала новый продукт — гарнитуру дополненной реальности Vision Pro.

По словам главы корпорации Тима Кука, устройство представляет собой новый тип компьютера, «бесшовно» соединяющий виртуальный мир с реальным.

Внешне Vision Pro похож на маску для подводного плавания со шнуром на боку с алюминиевым корпусом, который вместил в себя компьютер, дисплеи, камеры и сенсоры. Трёхмерный интерфейс управляется глазами, руками и голосом.

«Это как волшебство. Поскольку вы можете ясно видеть действительность, взаимодействуя с Vision Pro, вы продолжаете присутствовать (в реальном мире) и продолжаете взаимодействовать с окружающими», — цитирует компанию РИА Новости.

Американcкая компания Apple также представила новый ноутбук MacBook Air, настольный компьютер Mac Pro и компактный Mac Studio.

В марте авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей.

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