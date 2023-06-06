Лавров: у России накопилась решимость не идти на поводу у правил, навязываемых США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у правил, навязываемых Вашингтоном.

«Накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у «правил», навязываемых Вашингтоном», — передаёт его слова РИА Новости.

По словам Лаврова, Вашингтон «пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль» и в нём «разочаровывается всё больше стран».

Россия в силу своих исторических кодов, корней, памяти о предках и о том, что они нам завещали, оказалась на самой передовой, подчеркнул он.

Российский министр также отметил, что западные страны постоянно ищут направления раздражения России и присматривают на эту роль Закавказье и Центральную Азию.

По его словам, Запад спустил с «цепи» киевский режим, продолжив его накачивать самым современным вооружением.