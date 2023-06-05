Сийярто: Венгрия требует не мешать реализации проекта АЭС «Пакш-2»

Венгрия требует от ряда других стран прекратить попытки помешать проекту строительства АЭС «Пакш-2» с участием «Росатома».

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы призываем международных субъектов прекратить свои усилия по замедлению или блокированию проекта «Пакш-2», поскольку они не будут эффективными, и мы не можем согласиться с тем, чтобы они ставили под угрозу безопасность нашего энергоснабжения», — цитирует его ТАСС.

Ранее Еврокомиссия одобрила изменения, внесённые Венгрией и Россией в документы по проекту АЭС «Пакш-2».

Также стало известно, что строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии при участии «Росатома» начнётся в 2024 году.