Сийярто: Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям по АЭС «Пакш-2» в Венгрии
- AP
Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Европейский союз одобрил изменения в контрактах на строительство новых энергоблоков АЭС в Пакше», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что одобрение поправок Еврокомиссией позволит ввести энергоблоки АЭС «Пакш» в эксплуатацию в ближайшее десятилетие.
Ранее стало известно, что строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии при участии «Росатома» начнётся в 2024 году.