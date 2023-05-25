Сийярто: Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям по АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Еврокомиссия одобрила изменения, внесённые Венгрией и Россией в документы по проекту АЭС «Пакш-2».

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Европейский союз одобрил изменения в контрактах на строительство новых энергоблоков АЭС в Пакше», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что одобрение поправок Еврокомиссией позволит ввести энергоблоки АЭС «Пакш» в эксплуатацию в ближайшее десятилетие.

Ранее стало известно, что строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии при участии «Росатома» начнётся в 2024 году.