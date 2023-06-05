Минобороны Великобритании: капелланы ВСУ впервые прошли курсы подготовки в Британии

Десять украинских военных капелланов впервые прошли двухнедельные курсы подготовки в Великобритании.

Об этом сообщило Минобороны Соединённого Королевства.

Отмечается, что занятия по «духовной поддержке и нравственному руководству» военнослужащих «во время военных операций и в послевоенный период» проводились специалистами управления службы военных священников Сухопутных войск Великобритании.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским обучение лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16.