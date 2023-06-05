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Десять человек пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Чехии

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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в районе города Голешов на востоке Чехии, десять человек получили ранения.
Десять человек пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Чехии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила представитель службы скорой помощи Габриэла Нетопилова-Слуштикова.

«В результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком десять человек получили ранения, в основном лёгкого характера, тяжёлые ранения получил лишь водитель грузовика», — цитирует её РИА Новости.

31 мая более половины поездов в Португалии было отменено в результате забастовки профсоюза железнодорожных работников.

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