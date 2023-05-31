В результате забастовки в Португалии частично парализовано железнодорожное сообщение

Более половины поездов в Португалии было отменено в результате забастовки профсоюза железнодорожных работников.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на государственную железнодорожную компанию Comboios de Portugal.

«В связи с забастовкой... ожидаются значительные перебои в железнодорожном сообщении во всех службах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протестующие требуют повышения заработных плат, увеличения субсидий на питание, а также улучшения условий труда.

Ранее профсоюз медработников Румынии анонсировал всеобщую забастовку с 1 июля.

В апреле аэропорт Берлина отменил рейсы из-за объявленной забастовки.