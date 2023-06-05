Главы Минобороны Индии и США обсудили укрепление сотрудничества

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх в ходе встречи с министром обороны США Ллойдом Остином обсудил укрепление сотрудничества в области обороны.

Об этом сообщил Сингх в Twitter.

«Наши переговоры были посвящены укреплению сотрудничества в области обороны в нескольких областях, включая сближение стратегических интересов и расширение сотрудничества в области безопасности», — заявил он.

Сингх отметил, что партнёрство Индии и США имеет решающее значение для обеспечения «свободного, открытого и подчиняющегося правилам» Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что давление США на Индию продолжается с целью оторвать страну от России.