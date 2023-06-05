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В США подтвердили привлечение истребителя F-16 к перехвату бизнес-джета над Вашингтоном

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Истребитель американских ВВС F-16 был задействован в процессе перехвата бизнес-джета Cessna Citation над Вашингтоном, сообщает Североамериканское командование ПВО (NORAD).
В США подтвердили привлечение истребителя F-16 к перехвату бизнес-джета над Вашингтоном
  • Gettyimages.ru

«В координации с Федеральным управлением гражданской авиации 4 июня истребитель F-16 Североамериканского командования ПВО поднялся в воздух в ответ на не подававший сигналы самолёт Cessna Citation V в небе над Вашингтоном», — приводит РИА Новости сообщение NORAD.

Отмечается, что пилоту было разрешено лететь со сверхзвуковой скоростью, что привело к звуковому удару.

Уточнятся, что NORAD пыталось выйти на связь с пилотом Cessna вплоть до момента крушения самолёта.

Ранее сообщалось, что американские власти подняли в воздух истребители из-за бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и разбился в соседнем штате Вирджиния.

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