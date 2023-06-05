В США подтвердили привлечение истребителя F-16 к перехвату бизнес-джета над Вашингтоном
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«В координации с Федеральным управлением гражданской авиации 4 июня истребитель F-16 Североамериканского командования ПВО поднялся в воздух в ответ на не подававший сигналы самолёт Cessna Citation V в небе над Вашингтоном», — приводит РИА Новости сообщение NORAD.
Отмечается, что пилоту было разрешено лететь со сверхзвуковой скоростью, что привело к звуковому удару.
Уточнятся, что NORAD пыталось выйти на связь с пилотом Cessna вплоть до момента крушения самолёта.
Ранее сообщалось, что американские власти подняли в воздух истребители из-за бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и разбился в соседнем штате Вирджиния.