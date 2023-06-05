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Reuters: истребители были подняты в воздух из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета

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Американские власти подняли в воздух истребители из-за бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и разбился в соседнем штате Вирджиния.

Информация об этом появилась на сайте агентства Reuters.

«Самолёт был на автопилоте и не реагировал на предупреждения властей, попытки установить контакт с пилотом», — приводит текст сообщения ТАСС.

При этом отмечается, что истребители не были причиной крушения бизнес-джета. Также, по данным агентства, в это время некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали громкий хлопок.

Ранее на авиабазе в испанской Сарагосе разбился истребитель F-18.

Также сообщалось о крушении легкомоторного самолёта в Юрбаркском районе Литвы.

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