Reuters: истребители были подняты в воздух из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета
Информация об этом появилась на сайте агентства Reuters.
«Самолёт был на автопилоте и не реагировал на предупреждения властей, попытки установить контакт с пилотом», — приводит текст сообщения ТАСС.
При этом отмечается, что истребители не были причиной крушения бизнес-джета. Также, по данным агентства, в это время некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали громкий хлопок.
Ранее на авиабазе в испанской Сарагосе разбился истребитель F-18.
Также сообщалось о крушении легкомоторного самолёта в Юрбаркском районе Литвы.