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Провинция КНР Хэйлунцзян будет стремиться к прорыву в торговле с Россией

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Китайская провинция Хэйлунцзян будет стремиться к прорыву в торговле с Россией, заявили в правительстве региона.
Провинция КНР Хэйлунцзян будет стремиться к прорыву в торговле с Россией
  • Legion-Media

«Наша провинция продолжит укрепление традиционных торговых преимуществ, изучение потенциала китайско-российской торговли и будет стремиться добиться большего прорыва в объёме торговли нашей провинции с Россией до 2030 года», — цитирует РИА Новости совместное заявление комитета содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян и регионального управления коммерции.

За I квартал текущего года товарооборот провинции Хэйлунцзян с российскими регионами увеличился на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,04 млрд юаней.

В мае врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион готов экспортировать в КНР до 2 млн т зерна.

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