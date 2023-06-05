Провинция КНР Хэйлунцзян будет стремиться к прорыву в торговле с Россией

Китайская провинция Хэйлунцзян будет стремиться к прорыву в торговле с Россией, заявили в правительстве региона.

«Наша провинция продолжит укрепление традиционных торговых преимуществ, изучение потенциала китайско-российской торговли и будет стремиться добиться большего прорыва в объёме торговли нашей провинции с Россией до 2030 года», — цитирует РИА Новости совместное заявление комитета содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян и регионального управления коммерции.

За I квартал текущего года товарооборот провинции Хэйлунцзян с российскими регионами увеличился на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,04 млрд юаней.

В мае врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион готов экспортировать в КНР до 2 млн т зерна.