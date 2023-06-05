Welt: немецкий полицейский попал под следствие из-за высказываний про украинских беженцев
Об этом сообщает газета Die Welt.
По информации издания, в 2022 году сотрудник берлинской полиции негативно высказывался о поддержке Киева со стороны Берлина, а также о политике страны в вопросе предоставления жилья беженцам.
Ранее газета FAZ писала, что Украина попросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил об очень сдержанной позиции Берлина касательно просьбы Киева о поставках ВСУ крылатых ракет Taurus.