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Welt: немецкий полицейский попал под следствие из-за высказываний про украинских беженцев

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Немецкий полицейский попал под следствие из-за постов в соцсетях про беженцев и поддержку Украины.

Об этом сообщает газета Die Welt.

По информации издания, в 2022 году сотрудник берлинской полиции негативно высказывался о поддержке Киева со стороны Берлина, а также о политике страны в вопросе предоставления жилья беженцам.

Ранее газета FAZ писала, что Украина попросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил об очень сдержанной позиции Берлина касательно просьбы Киева о поставках ВСУ крылатых ракет Taurus.

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