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Кандидат в президенты США призвал заставить Киев пойти на серьёзные уступки России

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выразил мнение, что Вашингтон должен заставить Киев пойти на серьёзные уступки России для завершения конфликта.

Об этом сообщает ABC News

Рамасвами заявил, что президент США должен в первую очередь заботиться об американских интересах, а главной угрозой для Вашингтона, по его мнению, на сегодняшний день является Пекин.

При этом он добавил, что военная поддержка Украины является менее важной целью для США, чем взаимодействие с Пекином.

«Нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придётся пойти на серьёзные уступки России», — сказал Рамасвами.

Ранее кандидат в президенты США Никки Хейли проговорилась о желании строить отношения с Россией.

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