Кандидат в президенты США призвал заставить Киев пойти на серьёзные уступки России
Об этом сообщает ABC News.
Рамасвами заявил, что президент США должен в первую очередь заботиться об американских интересах, а главной угрозой для Вашингтона, по его мнению, на сегодняшний день является Пекин.
При этом он добавил, что военная поддержка Украины является менее важной целью для США, чем взаимодействие с Пекином.
«Нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придётся пойти на серьёзные уступки России», — сказал Рамасвами.
Ранее кандидат в президенты США Никки Хейли проговорилась о желании строить отношения с Россией.