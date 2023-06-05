Aydinlik: Турция с 1 июля увеличит на 8,3% плату за проходы через Босфор и Дарданеллы
Об этом пишет газета Aydınlık.
Отмечается, что после данного решения доходы страны могут достигнуть в 2023 году $900 млн.
«Кроме того, было принято решение, что золотой франк отныне не будет фиксированным», — приводит текст сообщения РИА Новости.
По данным газеты, он будет обновляться в конце июня каждого года по состоянию на 1 июля.
В конце апреля управление береговой охраны Турции заявляло о временном закрытии пролива Босфор из-за поломки сухогруза.