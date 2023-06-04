Глава МВД: во Франции на протестах 6 июня задействуют 11 тысяч стражей порядка
- Gettyimages.ru
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, службы разведки МВД ожидают участия в общенациональных протестах ультралевых активистов из-за рубежа.
«По моему распоряжению опубликовано 17 административных запретов с целью предотвратить их проникновение в колонну манифестантов», — сказал Дарманен.
Он добавил, что всего 11 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность на акциях во вторник, из них 4 тыс. — в Париже.
Ранее стало известно, что в масштабной акции протеста польской оппозиции в Варшаве принимает участие около полумиллиона человек.
3 июня в пригороде Парижа работники Диснейленда устроили забастовку, требуя повышения зарплат.