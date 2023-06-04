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Глава МВД: во Франции на протестах 6 июня задействуют 11 тысяч стражей порядка

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в Twitter, что ведомство задействует 11 тыс. жандармов для обеспечения порядка в ходе манифестаций против пенсионной реформы, которые пройдут 6 июня по всей стране.
Глава МВД: во Франции на протестах 6 июня задействуют 11 тысяч стражей порядка
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, службы разведки МВД ожидают участия в общенациональных протестах ультралевых активистов из-за рубежа.

«По моему распоряжению опубликовано 17 административных запретов с целью предотвратить их проникновение в колонну манифестантов», — сказал Дарманен.

Он добавил, что всего 11 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность на акциях во вторник, из них 4 тыс. — в Париже.

Ранее стало известно, что в масштабной акции протеста польской оппозиции в Варшаве принимает участие около полумиллиона человек.

3 июня в пригороде Парижа работники Диснейленда устроили забастовку, требуя повышения зарплат.

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