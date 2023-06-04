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Минобороны: Турция приступила к развёртыванию батальона спецназа в Косове по запросу НАТО

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Турция приступила к развёртыванию в Косове батальона сил спецназначения, о котором ранее просили в Североатлантическом альянсе.
Минобороны: Турция приступила к развёртыванию батальона спецназа в Косове по запросу НАТО
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады... приступил к развёртыванию в Косове», — сказано в сообщении турецкого Министерства национальной обороны.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что столкновения с протестующими на севере Косова и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашённой республики Косово.

Он отметил, что на данный момент всюду демонстрируются снимки только пострадавших военных НАТО, однако, по его словам, «они не виноваты».

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