Минобороны: Турция приступила к развёртыванию батальона спецназа в Косове по запросу НАТО
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Об этом пишет ТАСС.
«Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады... приступил к развёртыванию в Косове», — сказано в сообщении турецкого Министерства национальной обороны.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что столкновения с протестующими на севере Косова и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашённой республики Косово.
Он отметил, что на данный момент всюду демонстрируются снимки только пострадавших военных НАТО, однако, по его словам, «они не виноваты».