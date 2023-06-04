В Луизиане из-за удара молнии загорелось нефтехранилище

В американском штате Луизиана на нефтехранилище произошёл пожар. Как сообщает NBC, возгорание началось из-за удара молнии.

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Инцидент произошел в городе Лейк-Чарльз на территории компании Calcasieu Refining. В связи с пожаром местные жители были вынуждены эвакуироваться. Компания Calcasieu Refining занимается переработкой сырой нефти, также она эксплуатирует трубопровод и занимается перевалкой нефтепродуктов. 31 мая норвежская энергетическая компания Equinor остановила утечку газа на СПГ-заводе Hammerfest, где ранее произошла авария. Предприятие затрудняется назвать сроки возобновления работы.