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В Луизиане из-за удара молнии загорелось нефтехранилище

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В американском штате Луизиана на нефтехранилище произошёл пожар. Как сообщает NBC, возгорание началось из-за удара молнии.
В Луизиане из-за удара молнии загорелось нефтехранилище
  • Gettyimages.ru

Инцидент произошел в городе Лейк-Чарльз на территории компании Calcasieu Refining.

В связи с пожаром местные жители были вынуждены эвакуироваться.

Компания Calcasieu Refining занимается переработкой сырой нефти, также она эксплуатирует трубопровод и занимается перевалкой нефтепродуктов.

31 мая норвежская энергетическая компания Equinor остановила утечку газа на СПГ-заводе Hammerfest, где ранее произошла авария. Предприятие затрудняется назвать сроки возобновления работы.

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