В Луизиане из-за удара молнии загорелось нефтехранилище
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Инцидент произошел в городе Лейк-Чарльз на территории компании Calcasieu Refining.
В связи с пожаром местные жители были вынуждены эвакуироваться.
Компания Calcasieu Refining занимается переработкой сырой нефти, также она эксплуатирует трубопровод и занимается перевалкой нефтепродуктов.
31 мая норвежская энергетическая компания Equinor остановила утечку газа на СПГ-заводе Hammerfest, где ранее произошла авария. Предприятие затрудняется назвать сроки возобновления работы.