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Норвежская Equinor сообщила, что остановила утечку газа на СПГ-заводе Hammerfest

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Норвежская энергетическая компания Equinor остановила утечку газа на СПГ-заводе Hammerfest, где ранее произошла авария. Сейчас предприятие затрудняется назвать сроки возобновления работы.
Норвежская Equinor сообщила, что остановила утечку газа на СПГ-заводе Hammerfest
  • © Equinor

«Утечка газа, произошедшая 31 мая на СПГ-заводе Hammerfest на Мелкейе, была остановлена, и в настоящее время идёт нормализация ситуации», — сообщила компания.

Как утверждается, утечка произошла из-за неисправности клапана в одном из контуров охлаждающей установки.

При этом, как отмечает oilcapital.ru, цены на газ на лондонской бирже ICE после аварии сразу оказались выше $300 за тыс. кубометров и выросли с начала дня на 10%.

СПГ-завод Hammerfest расположен около города Хаммерфест, это единственное крупнотоннажное производство сжиженного газа в Европе.

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