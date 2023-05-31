Норвежская Equinor сообщила, что остановила утечку газа на СПГ-заводе Hammerfest
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«Утечка газа, произошедшая 31 мая на СПГ-заводе Hammerfest на Мелкейе, была остановлена, и в настоящее время идёт нормализация ситуации», — сообщила компания.
Как утверждается, утечка произошла из-за неисправности клапана в одном из контуров охлаждающей установки.
При этом, как отмечает oilcapital.ru, цены на газ на лондонской бирже ICE после аварии сразу оказались выше $300 за тыс. кубометров и выросли с начала дня на 10%.
СПГ-завод Hammerfest расположен около города Хаммерфест, это единственное крупнотоннажное производство сжиженного газа в Европе.