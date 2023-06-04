Reuters: около 20 руководителей разведслужб провели встречу в Сингапуре
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Как утверждается, подобные встречи организуются правительством Сингапура уже не первый год, они проводятся «в отдельном месте рядом с саммитом по вопросам безопасности».
По словам индийского источника, на мероприятии также присутствовал Самант Гоэль — директор исследовательского и аналитического крыла отдела разведки Индии.
Посольство США в Сингапуре при этом заявило, что не располагает информацией о встрече. Китайское и индийское правительства также не ответили на просьбы прокомментировать встречу.
Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Китай отклонил предложение Соединённых Штатов провести встречу на уровне министров обороны на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.