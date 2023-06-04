NYP: во Флориде спустя 53 года установили личность женщины, тело которой нашли в сундуке
- Legion-Media
Труп женщины со следами насильственной смерти был найден 31 октября 1969 года в лесу около Сент-Питерсберга. Её тело было уложено в сундук, пишет издание.
Тогда полиции так и не удалось установить личность жертвы, хотя детективы не раз пытались идентифицировать убитую.
Одна из дочерей женщины, Силлен Гейтс, рассказала, что была потрясена, когда полиция сообщила ей о личности погибшей.
«Мы понятия не имели, что с ней случилось», — сказала она во время пресс-конференции.
Как выяснилось, сундук, в котором нашли тело, принадлежал семье Атертон. По данным полиции, Сильвия Атертон была задушена. Её тело захоронили, пометив могилу именем Джейн Доу, до эксгумации в 2010 году.