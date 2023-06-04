NYP: во Флориде спустя 53 года установили личность женщины, тело которой нашли в сундуке

Полиция Флориды установила личность женщины, тело которой было найдено 53 года назад в сундуке в лесу. По информации New York Post, останки принадлежат матери пятерых детей Сильвии Атертон, которой на момент убийства был 41 год.

Труп женщины со следами насильственной смерти был найден 31 октября 1969 года в лесу около Сент-Питерсберга. Её тело было уложено в сундук, пишет издание.

Тогда полиции так и не удалось установить личность жертвы, хотя детективы не раз пытались идентифицировать убитую.

Одна из дочерей женщины, Силлен Гейтс, рассказала, что была потрясена, когда полиция сообщила ей о личности погибшей.

«Мы понятия не имели, что с ней случилось», — сказала она во время пресс-конференции.

Как выяснилось, сундук, в котором нашли тело, принадлежал семье Атертон. По данным полиции, Сильвия Атертон была задушена. Её тело захоронили, пометив могилу именем Джейн Доу, до эксгумации в 2010 году.