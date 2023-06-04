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Экс-разведчик Риттер назвал бессмысленными попытки Блинкена понять замыслы Путина

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Попытки американского госсекретаря Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны, считает бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер назвал бессмысленными попытки Блинкена понять замыслы Путина
  • AP

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер прокомментировал выступление Блинкена в Хельсинки, где американский чиновник рассуждал о том, как Путин смотрит на конфликт вокруг Украины.

Блинкен, в частности, выразил уверенность в том, что президент России думает, что, «даже если он проиграет в малом, он выиграет вдолгую». 

США вместе с союзниками и партнёрами «твёрдо привержены поддержке Украины сегодня, завтра и столько, сколько потребуется», утверждал госсекретарь.

«Всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: «Путин верит…», «Путин думает…». Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: «Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то», — сказал Риттер.

По словам эксперта, он следит за выступлениями российского лидера, и ничего из того, что Путин когда-либо заявлял, не совпадает с тем, что транслирует Блинкен.

Ранее американский госсекретарь утверждал, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.

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