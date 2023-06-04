Экс-разведчик Риттер назвал бессмысленными попытки Блинкена понять замыслы Путина

Попытки американского госсекретаря Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны, считает бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер прокомментировал выступление Блинкена в Хельсинки, где американский чиновник рассуждал о том, как Путин смотрит на конфликт вокруг Украины.

Блинкен, в частности, выразил уверенность в том, что президент России думает, что, «даже если он проиграет в малом, он выиграет вдолгую».

США вместе с союзниками и партнёрами «твёрдо привержены поддержке Украины сегодня, завтра и столько, сколько потребуется», утверждал госсекретарь.

«Всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: «Путин верит…», «Путин думает…». Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: «Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то», — сказал Риттер.

По словам эксперта, он следит за выступлениями российского лидера, и ничего из того, что Путин когда-либо заявлял, не совпадает с тем, что транслирует Блинкен.

Ранее американский госсекретарь утверждал, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.