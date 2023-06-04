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Крупный марш протеста польской оппозиции пройдёт 4 июня в Варшаве

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Крупная акция протеста оппозиции пройдёт в воскресенье, 4 июня, в столице Польши.

Об этом информирует РИА Новости.

«Марш организован в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии Польши «Право и справедливость», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором акции протеста является лидер польской оппозиции, экс-глава Европейской комиссии Дональд Туск.

Ожидается, что в марше примут участие около 100 тыс. человек.

Ранее вице-премьер правительства Польши Пётр Глиньский заявил, что оппозиция и ещё половина Европы хотят наладить отношения с Россией.

Также сообщалось, что польская оппозиция готовит вотум недоверия главе Минобороны страны Мариушу Блащаку.

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