Крупный марш протеста польской оппозиции пройдёт 4 июня в Варшаве
Об этом информирует РИА Новости.
«Марш организован в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии Польши «Право и справедливость», — говорится в сообщении.
Отмечается, что организатором акции протеста является лидер польской оппозиции, экс-глава Европейской комиссии Дональд Туск.
Ожидается, что в марше примут участие около 100 тыс. человек.
Ранее вице-премьер правительства Польши Пётр Глиньский заявил, что оппозиция и ещё половина Европы хотят наладить отношения с Россией.
Также сообщалось, что польская оппозиция готовит вотум недоверия главе Минобороны страны Мариушу Блащаку.