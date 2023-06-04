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В Донецк доставили гуманитарную помощь от жителей Ирландии

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Жители Ирландии собрали и отправили в Донецк гуманитарную помощь для жителей Донбасса, пострадавших от украинской агрессии.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал заместитель директора белорусского гуманитарного фонда Владимир Казбанов.

«Граждане стран ЕС, которые всё понимают, дружественно, с сочувствием и с полным пониманием относятся к тому, что происходит сейчас в Донбассе», — сказал Казбанов.

По его словам, в проекте приняли участие не только русскоязычные граждане Ирландии, но и те, кто не знает русского языка.

Отмечается, что груз был доставлен транзитом через Белоруссию.

Ранее военнослужащие России доставили в ЛНР более 100 тонн помощи.

Также сообщалось, что более 7 тыс. жителей Северодонецка получили медицинскую помощь благодаря работе врачей из Пермского края.

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