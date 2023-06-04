В Донецк доставили гуманитарную помощь от жителей Ирландии
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал заместитель директора белорусского гуманитарного фонда Владимир Казбанов.
«Граждане стран ЕС, которые всё понимают, дружественно, с сочувствием и с полным пониманием относятся к тому, что происходит сейчас в Донбассе», — сказал Казбанов.
По его словам, в проекте приняли участие не только русскоязычные граждане Ирландии, но и те, кто не знает русского языка.
Отмечается, что груз был доставлен транзитом через Белоруссию.
Ранее военнослужащие России доставили в ЛНР более 100 тонн помощи.
Также сообщалось, что более 7 тыс. жителей Северодонецка получили медицинскую помощь благодаря работе врачей из Пермского края.