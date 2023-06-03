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Bild: пенсионерка из Германии по ошибке прилетела в Москву после отдыха в Турции

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Пенсионерка из Германии перепутала рейс и по ошибке прилетела в Москву после отдыха в Турции. Об этом сообщает газета Bild.
Bild: пенсионерка из Германии по ошибке прилетела в Москву после отдыха в Турции
  • РИА Новости

«79-летняя женщина села в самолёт после десятидневного отпуска в Анталье. Но вместо Мюнхена, как планировалось, она оказалась в Москве», — говорится в заявлении.

Женщина не заметила, что выход на посадку рейса в Мюнхен перенесли, отмечается в статье.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян сообщил, что информация о россиянах, попавших вместо Мадрида в турецкий Мардин, является недостоверной.

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