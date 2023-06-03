Bild: пенсионерка из Германии по ошибке прилетела в Москву после отдыха в Турции
- РИА Новости
«79-летняя женщина села в самолёт после десятидневного отпуска в Анталье. Но вместо Мюнхена, как планировалось, она оказалась в Москве», — говорится в заявлении.
Женщина не заметила, что выход на посадку рейса в Мюнхен перенесли, отмечается в статье.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян сообщил, что информация о россиянах, попавших вместо Мадрида в турецкий Мардин, является недостоверной.