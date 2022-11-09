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Глава АТА Мкртчян назвал фейком сообщение о попавших вместо Мадрида в Мардин россиянах

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Информация о россиянах, попавших вместо Мадрида в турецкий Мардин, является фейком, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
Глава АТА Мкртчян назвал фейком сообщение о попавших вместо Мадрида в Мардин россиянах
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«Это фейк, мы выяснили. Это даже невозможно. Мэр Мардина решил пропиариться. Он вспомнил историю, когда туристы из Швейцарии в 2018 году вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий. Но тогда хотя бы была одна страна, а здесь, чтобы попасть в Испанию, во-первых, нет прямых рейсов, а билеты туда стоят в три раза дороже, чем в Турцию», — рассказал Мкртчян.

Ранее газета Yeni Akit сообщила, что туристическое агентство в России по ошибке отправило клиентов в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида.

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