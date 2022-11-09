Российское турагентство по ошибке отправило туристов в Мардин вместо Мадрида

Туристическое агентство в России по ошибке отправило клиентов в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида.

Об этом пишет газета Yeni Akit.

«Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы покинули город на следующий день и сели на рейс в Мадрид.

Ранее жители России в ходе опроса рассказали, в какие города хотели бы отправиться в течение ближайшего года.

Представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.