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Российское турагентство по ошибке отправило туристов в Мардин вместо Мадрида

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Туристическое агентство в России по ошибке отправило клиентов в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида.
Российское турагентство по ошибке отправило туристов в Мардин вместо Мадрида
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишет газета Yeni Akit.

«Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы покинули город на следующий день и сели на рейс в Мадрид.

Ранее жители России в ходе опроса рассказали, в какие города хотели бы отправиться в течение ближайшего года.

Представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.

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