Российское турагентство по ошибке отправило туристов в Мардин вместо Мадрида
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Об этом пишет газета Yeni Akit.
«Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы покинули город на следующий день и сели на рейс в Мадрид.
Ранее жители России в ходе опроса рассказали, в какие города хотели бы отправиться в течение ближайшего года.
Представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.