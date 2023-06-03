Песков назвал Францию де-факто участником украинского конфликта

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал Францию де-факто участником украинского конфликта.

По его словам, статус французской стороны не позволяет ей быть нейтральным модератором переговоров российской и украинской сторон.

«Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, те которые могут претендовать на какую-то роль модератора... Франция уже не может этого делать, потому что Франция — активный участник де-факто этого конфликта. При этом участник со стороны Украины», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что в НАТО музыку заказывает Вашингтон, а Европа всего лишь послушный инструмент в этом оркестре.