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Песков назвал Францию де-факто участником украинского конфликта

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал Францию де-факто участником украинского конфликта.
Песков назвал Францию де-факто участником украинского конфликта
  • РИА Новости

По его словам, статус французской стороны не позволяет ей быть нейтральным модератором переговоров российской и украинской сторон.

«Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, те которые могут претендовать на какую-то роль модератора... Франция уже не может этого делать, потому что Франция — активный участник де-факто этого конфликта. При этом участник со стороны Украины», — сказал он.

Ранее  Песков заявил, что в НАТО музыку заказывает Вашингтон, а Европа всего лишь послушный инструмент в этом оркестре.

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