МИД России: США не смогут отделить контроль над вооружениями от политического контекста
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Отстыковать практические аспекты контроля над вооружениями от общеполитического контекста... не получится», — говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что ни у кого не должно быть иллюзий на этот счёт.
Ранее в МИД России отметили, что США по-прежнему игнорируют причины, которые привели к кризису вокруг договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).