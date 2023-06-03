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МИД России: США не смогут отделить контроль над вооружениями от политического контекста

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В российском МИД заявили, что Соединённые Штаты не в состоянии отделить аспекты тематики контроля над вооружениями от общеполитического контекста в отношениях с Россией.
МИД России: США не смогут отделить контроль над вооружениями от политического контекста
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Отстыковать практические аспекты контроля над вооружениями от общеполитического контекста... не получится», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что ни у кого не должно быть иллюзий на этот счёт.

Ранее в МИД России отметили, что США по-прежнему игнорируют причины, которые привели к кризису вокруг договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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