МИД России: США не смогут отделить контроль над вооружениями от политического контекста

В российском МИД заявили, что Соединённые Штаты не в состоянии отделить аспекты тематики контроля над вооружениями от общеполитического контекста в отношениях с Россией.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Отстыковать практические аспекты контроля над вооружениями от общеполитического контекста... не получится», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что ни у кого не должно быть иллюзий на этот счёт.

Ранее в МИД России отметили, что США по-прежнему игнорируют причины, которые привели к кризису вокруг договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).