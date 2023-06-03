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МИД России: США игнорируют причины, которые привели к кризису вокруг ДСНВ

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Соединённые Штаты по-прежнему игнорируют причины, которые привели к кризису вокруг договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
МИД России: США игнорируют причины, которые привели к кризису вокруг ДСНВ
  • РИА Новости

Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой», — говорится в заявлении.

Как подчеркнули в министерстве, в данный момент эта политика приобрела окончательную форму в виде тотальной гибридной войны против России.

Ранее в МИД России заявили, что решение о приостановке участия в ДСНВ незыблемо.

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