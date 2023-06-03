МИД России: США игнорируют причины, которые привели к кризису вокруг ДСНВ
- РИА Новости
Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой», — говорится в заявлении.
Как подчеркнули в министерстве, в данный момент эта политика приобрела окончательную форму в виде тотальной гибридной войны против России.
Ранее в МИД России заявили, что решение о приостановке участия в ДСНВ незыблемо.