МИД России: США игнорируют причины, которые привели к кризису вокруг ДСНВ

Соединённые Штаты по-прежнему игнорируют причины, которые привели к кризису вокруг договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой», — говорится в заявлении.

Как подчеркнули в министерстве, в данный момент эта политика приобрела окончательную форму в виде тотальной гибридной войны против России.

Ранее в МИД России заявили, что решение о приостановке участия в ДСНВ незыблемо.