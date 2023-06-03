Эрдоган принёс присягу и официально вступил в должность президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган принёс присягу в Великом национальном собрании (турецком парламенте) и официально вступил в должность президента Турции.

AP

Об этом сообщает РИА Новости. После присяги Эрдоган посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир). Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана.