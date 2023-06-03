Эрдоган принёс присягу и официально вступил в должность президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган принёс присягу в Великом национальном собрании (турецком парламенте) и официально вступил в должность президента Турции.
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
После присяги Эрдоган посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир).
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана.
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