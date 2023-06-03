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Минобороны Турции сообщило, что по запросу НАТО направит в Косово батальон спецназа

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Турция направит батальон сил спецназначения в Косово 4—5 июня по запросу НАТО.
Минобороны Турции сообщило, что по запросу НАТО направит в Косово батальон спецназа
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Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

«После событий в Косове по просьбе командования союзных объединённых сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развёрнут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Кыркларели), который ранее был выделен силам НАТО для Косова», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что развёрнутое подразделение будет переведено в казармы в Косове 4—5 июня 2023 года.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что столкновения с протестующими на севере Косова и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашённой Республики Косово.

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