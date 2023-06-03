В Россию из Парагвая экстрадируют участника банды, скрывавшегося за границей более 20 лет

По требованию Генпрокуратуры в Россию из Парагвая экстрадируют участника преступной банды Андрея Андреева, более 20 лет скрывавшегося за границей.

Мужчина обвиняется в убийствах, бандитизме, вымогательстве, похищении людей, краже и незаконном пересечении границы.

В июле 2001 года он был объявлен в международный розыск.

По данным ведомства, обвиняемый некоторое время проживал на территории Аргентины, однако после установления его местонахождения уехал в Парагвай.

Кроме того, власти Парагвая приняли решение экстрадировать россиянина Романа Морозова, который обвиняется в похищении денег клиентов во время работы в ломбарде.

Ранее в Южной Осетии были задержаны двое россиян, разыскиваемые по делу об убийстве в Иркутске в декабре 2007 года.