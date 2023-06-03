Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Россию из Парагвая экстрадируют участника банды, скрывавшегося за границей более 20 лет

Короткая ссылка
По требованию Генпрокуратуры в Россию из Парагвая экстрадируют участника преступной банды Андрея Андреева, более 20 лет скрывавшегося за границей.
В Россию из Парагвая экстрадируют участника банды, скрывавшегося за границей более 20 лет
  • РИА Новости

Мужчина обвиняется в убийствах, бандитизме, вымогательстве, похищении людей, краже и незаконном пересечении границы.

В июле 2001 года он был объявлен в международный розыск.

По данным ведомства, обвиняемый некоторое время проживал на территории Аргентины, однако после установления его местонахождения уехал в Парагвай.

Кроме того, власти Парагвая приняли решение экстрадировать россиянина Романа Морозова, который обвиняется в похищении денег клиентов во время работы в ломбарде. 

Ранее в Южной Осетии были задержаны двое россиян, разыскиваемые по делу об убийстве в Иркутске в декабре 2007 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить