В Южной Осетии задержали двух россиян, разыскиваемых по делу об убийстве в Иркутске

В Южной Осетии задержаны двое россиян, разыскиваемые по делу об убийстве в Иркутске в декабре 2007 года.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.

Силовики из управления уголовного розыска и отряда милиции специального назначения криминальной милиции задержали «двух граждан России, обвиняемых в совершении убийства», говорится в заявлении.

Мужчины, которые «обвиняются в совершении убийства двух человек», были объявлены в розыск правоохранительными органами России, пишет РИА Новости.

Сейчас решается вопрос об их экстрадиции в Россию.