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В Южной Осетии задержали двух россиян, разыскиваемых по делу об убийстве в Иркутске

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В Южной Осетии задержаны двое россиян, разыскиваемые по делу об убийстве в Иркутске в декабре 2007 года.
В Южной Осетии задержали двух россиян, разыскиваемых по делу об убийстве в Иркутске
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.

Силовики из управления уголовного розыска и отряда милиции специального назначения криминальной милиции задержали «двух граждан России, обвиняемых в совершении убийства», говорится в заявлении.

Мужчины, которые «обвиняются в совершении убийства двух человек», были объявлены в розыск правоохранительными органами России, пишет РИА Новости.

Сейчас решается вопрос об их экстрадиции в Россию.

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