В Южной Осетии задержали двух россиян, разыскиваемых по делу об убийстве в Иркутске
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.
Силовики из управления уголовного розыска и отряда милиции специального назначения криминальной милиции задержали «двух граждан России, обвиняемых в совершении убийства», говорится в заявлении.
Мужчины, которые «обвиняются в совершении убийства двух человек», были объявлены в розыск правоохранительными органами России, пишет РИА Новости.
Сейчас решается вопрос об их экстрадиции в Россию.