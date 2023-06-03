Грызлов: ЕАЭС и Союзное государство заложат основу Большого евразийского партнёрства

Сопряжение проектов Союзного государства России и Белоруссии и ЕАЭС может стать основой Большого евразийского партнёрства.

Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов.

«Уверен, что сопряжение проектов ЕАЭС и Союзного государства может стать именно тем кирпичиком, который заложит основу Большого евразийского партнёрства», — отметил он в статье в издании «СБ. Беларусь сегодня».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Москва высоко ценит взаимодействие со всеми странами — участницами объединения.

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение, что сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.