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Грызлов: ЕАЭС и Союзное государство заложат основу Большого евразийского партнёрства

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Сопряжение проектов Союзного государства России и Белоруссии и ЕАЭС может стать основой Большого евразийского партнёрства.
Грызлов: ЕАЭС и Союзное государство заложат основу Большого евразийского партнёрства
  • РИА Новости

Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов.

«Уверен, что сопряжение проектов ЕАЭС и Союзного государства может стать именно тем кирпичиком, который заложит основу Большого евразийского партнёрства», — отметил он в статье в издании «СБ. Беларусь сегодня».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Москва высоко ценит взаимодействие со всеми странами — участницами объединения.

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение, что сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.

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