Байден: сделка по госдолгу помогла избежать краха США как надёжного финансового партнёра
Об этом информирует ТАСС.
«Репутация Америки как самого надёжного и проверенного финансового партнёра в мире была бы разрушена», — сказал американский лидер.
В связи с этим, по его словам, было крайне важно достичь договорённости в этом вопросе.
Ранее Палата представителей конгресса США одобрила большинством голосов законопроект о повышении потолка госдолга.
Также в Белом доме выразили надежду на подписание Байденом 3 июня законопроекта о госдолге.