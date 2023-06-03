Байден: сделка по госдолгу помогла избежать краха США как надёжного финансового партнёра

Президент США Джо Байден считает, что достигнутая двухпартийная договорённость о потолке госдолга помогла избежать краха репутации страны как надёжного финансового партнёра.

Об этом информирует ТАСС.

«Репутация Америки как самого надёжного и проверенного финансового партнёра в мире была бы разрушена», — сказал американский лидер.

В связи с этим, по его словам, было крайне важно достичь договорённости в этом вопросе.

Ранее Палата представителей конгресса США одобрила большинством голосов законопроект о повышении потолка госдолга.

Также в Белом доме выразили надежду на подписание Байденом 3 июня законопроекта о госдолге.