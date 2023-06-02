Кирби: США сохранят американские войска в Сирии и готовы их защищать

США будут сохранять присутствие своих войск в Сирии и намерены защищать американский контингент там, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби утверждает, что американские военные находятся в Сирии для борьбы с «Исламским государством»*.

По его словам, данная миссия сохраняет актуальность, а верховный главнокомандующий будет держать в центре внимания противодействие террористам.

«Не могу говорить о том, что другие действующие лица в регионе могут думать об этом присутствии, о том, что они могут попытаться предпринять. Мы всё равно будем концентрировать на этом внимание. И это, кстати, включает в себя обеспечение надлежащей защиты нашего личного состава независимо от того, где он находится, — в Ираке, Сирии или где бы то ни было ещё в мире», — цитирует чиновника ТАСС.

Как ранее заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, у России есть данные о том, что США создают «Армию свободной Сирии» в окрестностях сирийской Ракки, чтобы использовать боевиков против официальных властей в Дамаске.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.